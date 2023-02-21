«Сбер» вошел в число владельцев логистического стартапа Trucker

«СберИнвест» стал миноритарным участником стартапа Trucker, говорится в сообщении «Сбера». Цель сделки — развить и укрепить партнерства для цифровизации рынка грузоперевозок.
Trucker работает в сфере TMS-software (Transportation Management System). Компания предлагает SaaS-решения для авто- и ж/д логистики, которые доступны в веб-браузере и через мобильное приложение.
По собственным данным, в 2022 году через систему разработки Trucker TMS было проведено более 1 млн рейсов.
Согласно данным системы «Контур.Фокус», ООО «Сбербанк Инвестиции» 17 февраля 2023 года получило 1% в ООО «Тракер груп». 94,5% в сервисе принадлежит ООО «Клевер Интернет», 4,95% — Алексею Золотареву. Сама «Тракер груп» появилась в мае 2022 года.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Сбор средств венчурными фондами в четвертом квартале 2022 года упал до девятилетнего минимума
- 2 Объем сделок в 2022 году — в 3,5 раза меньше, чем в 2021-м: венчурные итоги
- 3 7 неочевидных принципов оценки блокчейн-проектов
- 4 Кроссовер-фонд: риски и драйверы возврата
- 5 Почти как «Нетфликс». Что такое rolling funds и почему инвесторам стоит обратить на них внимание?
ВОЗМОЖНОСТИ
24 февраля 2023
26 февраля 2023
28 февраля 2023