«Сбер» вошел в число владельцев логистического стартапа Trucker

«СберИнвест» стал миноритарным участником стартапа Trucker, говорится в сообщении «Сбера». Цель сделки — развить и укрепить партнерства для цифровизации рынка грузоперевозок.

Trucker работает в сфере TMS-software (Transportation Management System). Компания предлагает SaaS-решения для авто- и ж/д логистики, которые доступны в веб-браузере и через мобильное приложение.

По собственным данным, в 2022 году через систему разработки Trucker TMS было проведено более 1 млн рейсов.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», ООО «Сбербанк Инвестиции» 17 февраля 2023 года получило 1% в ООО «Тракер груп». 94,5% в сервисе принадлежит ООО «Клевер Интернет», 4,95% — Алексею Золотареву. Сама «Тракер груп» появилась в мае 2022 года.

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