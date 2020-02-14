Сбербанк начнет выдавать кредиты в деревенских магазинах продуктов

Сбербанк в 2020 году запустит сервис по выдаче портебительских кредитов, оформлению страховки и выпуску новых банковских карт на кассах магазинов в сельской местности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу банка.

Для того, чтобы получить любую из перечисленных услуг, человеку не нужно будет ничего покупать в магазине, отметили в Сбербанке.

Какую выгоду при этом будет получать магазин, в банке не уточнили. Президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий полагает, что магазин может рассчитывать на дополнительный поток клиентов и комиссию от банка.

В 2019 году Сбербанк запустил услугу по снятию наличных и оплате коммунальных услуг на кассах. Сейчас сервис действует в 3 тысячах сельских магазинов. В сентябре Сбербанк подключил эту услугу в торговых точках «Вкусвилла».

В банке «Ак Барс» заявили, что тоже планируют в этом году запустить оплату коммунальных услуг на кассах в селах. В супермаркетах Billa в 2019 году возможность снят наличные на кассе получили держатели карт 12 банков. Банк «Зенит» собирается выдавать наличные на заправках «Татнефть».

Все эти инициативы укладываются в стратегию ЦБ по повышению финансовой доступности на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях, заявили в Банке России.

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