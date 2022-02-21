«Сбер» купит онлайн-сервис доставки «Vprok Перекресток» – Forbes

«Сбер» купит у X5 Group онлайн-сервис доставки «Vprok Перекресток». Банк объявит о сделке до конца февраля. Сервис станет частью «Сбермаркета» и войдет в холдинг электронной коммерции «Сбера».
О потенциальной сделке между «Сбером» и X5 Group рассказал Forbes, ссылаясь на источники, близкие к «Сберу», а также игроков ритейл-рынка.
«Vprok Перекресток» войдет в структуру «Сбермаркета» и станет частью пока не созданного холдинга электронной коммерции «Сбера».
Предметом продажи станут стоки и дарксторы «Vprok Перекресток». Другие онлайн-активы в сделку не войдут, пояснил источник издания.
Деньги на развитие «Vprok Перекресток» закончились, и X5 Group, вероятно, не смогла привлечь новые средства от инвесторов, объяснил причину продажи один из собеседников издания. Модель крупных дарксторов, по его словам, не оправдала ожиданий компании.
В пресс-службе X5 Group сообщили, что сервис «Vprok Перекресток» «может быть присоединен» к бизнесу «Сбера» и развиваться внутри экосистемы электронной коммерции, в частности внутри «Сбермегамаркета».
Отдельную структуру X5 Group, в которую входят «Vprok Перекресток», «Около» и сервис доставки, планировали финансировать выводом на IPO с предварительной оценкой от $3 до $4,5 млрд, либо привлекать средства через поиск стратегического партнера.
По собственным данным X5 Group, оборот «Vprok Перекресток» за 2021 года составил 18,6 млрд рублей, показав рост на 41,5% год к году, средний чек составил 4533 рубля. Компания имеет пять больших дарксторов в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде и развивает дарксторы небольшого формата.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Evgeniy Vasilev /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Корпорации научат: где получить «вышку» от «Яндекса», Group-IB и других компаний
- 2 Как прогнозируют спрос в X5 Retail Group?
- 3 Анастасия Григорьева (X5 Retail Group) и Александр Аникин (Kinian) – о клиентской аналитике на Big Data Conference
- 4 «СберМаркет» нарастил оборот втрое за 2021 год
- 5 Cовместная компания VK и «Сбера» приобрела сервис выездной автозаправки Proil
ВОЗМОЖНОСТИ
27 февраля 2022
28 февраля 2022
28 февраля 2022