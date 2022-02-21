Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Сбер» купит онлайн-сервис доставки «Vprok Перекресток» – Forbes

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Сбер» купит у X5 Group онлайн-сервис доставки «Vprok Перекресток». Банк объявит о сделке до конца февраля. Сервис станет частью «Сбермаркета» и войдет в холдинг электронной коммерции «Сбера».

«Сбер» купит онлайн-сервис доставки «Vprok Перекресток» – Forbes

О потенциальной сделке между «Сбером» и X5 Group рассказал Forbes, ссылаясь на источники, близкие к «Сберу», а также игроков ритейл-рынка.  

«Vprok Перекресток» войдет в структуру «Сбермаркета» и станет частью пока не созданного холдинга электронной коммерции «Сбера».

Предметом продажи станут стоки и дарксторы «Vprok Перекресток». Другие онлайн-активы в сделку не войдут, пояснил источник издания.

Деньги на развитие «Vprok Перекресток» закончились, и X5 Group, вероятно, не смогла привлечь новые средства от инвесторов, объяснил причину продажи один из собеседников издания. Модель крупных дарксторов, по его словам, не оправдала ожиданий компании.

В пресс-службе X5 Group сообщили, что сервис «Vprok Перекресток» «может быть присоединен» к бизнесу «Сбера» и развиваться внутри экосистемы электронной коммерции, в частности внутри «Сбермегамаркета».  

Отдельную структуру X5 Group, в которую входят «Vprok Перекресток», «Около» и сервис доставки, планировали финансировать выводом на IPO с предварительной оценкой от $3 до $4,5 млрд, либо привлекать средства через поиск стратегического партнера.

По собственным данным X5 Group, оборот «Vprok Перекресток» за 2021 года составил 18,6 млрд рублей, показав рост на 41,5% год к году, средний чек составил 4533 рубля. Компания имеет пять больших дарксторов в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде и развивает дарксторы небольшого формата.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!   

Фото на обложке: Evgeniy Vasilev / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Корпорации научат: где получить «вышку» от «Яндекса», Group-IB и других компаний
  2. 2 Как прогнозируют спрос в X5 Retail Group?
  3. 3 Анастасия Григорьева (X5 Retail Group) и Александр Аникин (Kinian) – о клиентской аналитике на Big Data Conference
  4. 4 «СберМаркет» нарастил оборот втрое за 2021 год
  5. 5 Cовместная компания VK и «Сбера» приобрела сервис выездной автозаправки Proil
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

27 февраля 2022

5G-инкубация от MTC Startup Hub

28 февраля 2022

«Стальное дерево»

28 февраля 2022

Онлайн-курс школы стартапов Skolkovo

Все ВОЗМОЖНОСТИ