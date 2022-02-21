«Сбер» купит онлайн-сервис доставки «Vprok Перекресток» – Forbes

«Сбер» купит у X5 Group онлайн-сервис доставки «Vprok Перекресток». Банк объявит о сделке до конца февраля. Сервис станет частью «Сбермаркета» и войдет в холдинг электронной коммерции «Сбера».

О потенциальной сделке между «Сбером» и X5 Group рассказал Forbes, ссылаясь на источники, близкие к «Сберу», а также игроков ритейл-рынка.

«Vprok Перекресток» войдет в структуру «Сбермаркета» и станет частью пока не созданного холдинга электронной коммерции «Сбера».

Предметом продажи станут стоки и дарксторы «Vprok Перекресток». Другие онлайн-активы в сделку не войдут, пояснил источник издания.

Деньги на развитие «Vprok Перекресток» закончились, и X5 Group, вероятно, не смогла привлечь новые средства от инвесторов, объяснил причину продажи один из собеседников издания. Модель крупных дарксторов, по его словам, не оправдала ожиданий компании.

В пресс-службе X5 Group сообщили, что сервис «Vprok Перекресток» «может быть присоединен» к бизнесу «Сбера» и развиваться внутри экосистемы электронной коммерции, в частности внутри «Сбермегамаркета».

Отдельную структуру X5 Group, в которую входят «Vprok Перекресток», «Около» и сервис доставки, планировали финансировать выводом на IPO с предварительной оценкой от $3 до $4,5 млрд, либо привлекать средства через поиск стратегического партнера.

По собственным данным X5 Group, оборот «Vprok Перекресток» за 2021 года составил 18,6 млрд рублей, показав рост на 41,5% год к году, средний чек составил 4533 рубля. Компания имеет пять больших дарксторов в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде и развивает дарксторы небольшого формата.

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