«СберАвто» запустил услугу подбора автомобилей со всего рынка

Сервис для покупки и продажи автомобилей онлайн «СберАвто» запустил услугу подбора авто со всего рынка, сообщает пресс-служба компании.
Эксперт по подбору изучит доступные предложения по новым авто и автомобилям с пробегом, опубликованные на досках объявлений, в закрытых базах, дилерских центрах и у частных продавцов. Он же займется оценкой, технической и юридической проверкой автомобиля, торгами с продавцом, и будет сопровождать оформление сделки.
В среднем поиск авто занимает 1-3 недели в зависимости от различных факторов. Если за 60 дней эксперт не сможет найти необходимое авто, сервис вернет деньги за услугу. При этом, подбор автомобилей дешевле 700 тысяч рублей и старше 10 лет не осуществляется.
Стоимость услуги по акции составляет 14 700 рублей. Среднерыночная стоимость подбора авто под ключ, по данным компании, в зависимости от марки и модели находится на уровне 30 – 50 тысяч рублей.
«Запуск проекта среди сотрудников экосистемы показал высокую востребованность услуги, мы продали сотни авто за небольшой срок. Для "СберАвто" это еще один важный шаг на пути к созданию для клиента единой точки входа по всем вопросам, связанным с поиском, покупкой и владением авто», — отметил руководитель Classified индустрии «Сбера» Олег Голубцов.
Услуга доступна жителям Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Сочи, Ставрополя и Новороссийска. В сообщении отмечается, что до конца года воспользоваться услугой смогут жители всех городов-миллионников России.
В мае «СберАвто» и «СберЛизинг» запустили долгосрочную аренду автомобилей – сервис «СберАвтоподписка». С его помощью пользователи могут оформить подписку на автомобиль сроком от 6 месяцев до 3 лет.
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Фото: Unsplash
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