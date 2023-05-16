«СберАвто» предложил услугу проверки автомобилей с пробегом

Сервис для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» запустил услугу независимого осмотра транспортного средства для любых сделок на вторичном рынке, сообщил RB.RU представитель компании.

«Независимый осмотр» предполагает консультацию, переговоры с продавцом, выездную техническую и юридическую проверку авто, а также проверку истории автомобиля. Машина оценивается по 250 параметрам, и в том числе проверяется в движении.

Специалисты осматривают кузов, салон, подкапотное пространство, багажник; замеряют толщину лакокрасочного покрытия; проверяют лонжероны и другие элементы кузова на следы ремонта после ДТП; оценивают уровни рабочих жидкостей; диагностируют двигатель и КПП; оценивают юридическую чистоту и проверяют наличие ограничений.

Ранее услуга была доступна только для пользователей, которые приобретают автомобиль через «СберАвто».

После осмотра клиенту предоставляется отчет о техническом состоянии и истории авто, а также акт с фотографиями и описанием. Осмотр занимает в среднем час–полтора, услуга стоит 5900 рублей.

С уже существующими на рынке специалистами автоподбора сервис планирует конкурировать за счет «хорошо подготовленных сотрудников, стандартизированного отчета с фото и видео и проверенного оборудования».

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