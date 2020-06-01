В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой, сервис временно недоступен.
При попытке войти в приложение у пользователей появляется следующее сообщение:
Работоспособность приложения обещают восстановить «в течение получаса».
По данным Downdetector, наибольшее количество жалоб на работу мобильного банка было зафиксировано в 10:20 Мск (573 жалобы). Чаще всего пользователи жалуются на невозможность перевести деньги.
С проблемами столкнулись пользователи по всей России.
«Сегодня у части клиентов могли наблюдаться затруднения при входе в "Сбербанк Онлайн". В настоящее время все системы работают в штатном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили Rusbase в пресс-службе Сбербанка.
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