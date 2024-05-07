Сбербанк не отменил суточный лимит на переводы, несмотря на новые правила

Сбербанк не стал отменять ограничение на количество денежных переводов в сутки после вступления в силу закона, позволяющего гражданам переводить между своими счетами до 30 млн рублей в месяц без комиссии.

1 мая в России вступил в силу закон, позволяющий переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц без комиссии через СБП. Воспользоваться этим могут клиенты 200 банков, в том числе «Сбера».

Из условий Сбербанка, тем не менее, следует, что максимальный лимит операций, которые клиент может совершить в мобильном банкинге организации, составляет 2 млн рублей в сутки.

При этом через СБП клиенты могут перевести только 1 млн рублей в сутки, перевод еще 1 млн рублей доступен по номеру счета. Как пояснил представитель техподдержки изданию РБК, восстановление лимита произойдет спустя сутки после его исчерпания.

«В «Сбербанк Онлайн» уже длительное время действует лимит на все типы операций, который может составлять в сумме 1 или 2 млн руб. в сутки. Данные меры направлены на соблюдение банком требований законодательства и являются элементом системы минимизации ряда рисков, в том числе риска мошенничества. Переводы свыше текущих лимитов клиент может совершить через другие каналы», — разъяснил представитель организации.

В Банке России, в свою очередь, сообщили изданию, что намерены следить за исполнение вступившего в силу закона. Регулятор уточнил, что ограничения могут выставляться только в пределах 30 млн рублей в месяц.

Лимит одной операции через СБП действительно ограничивается 1 млн рублей, однако пользователь может совершить несколько таких операций.

Никакие другие банки, убедился РБК, не устанавливали лимит переводов в рамках суток.

Фото на обложке: Tualek Photography / Shutterstock