Сбербанк использует NLP-технологии ABBYY для выдачи кредитов бизнесу

Сбербанк использует технологии обработки естественного языка компании ABBYY для оформления кредитов среднему и крупному бизнесу. Об этом Rusbase рассказали в ABBYY.

Искусственный интеллект автоматически анализирует клиентские документы. Как отметили в ABBYY, он может без участия человека определить правоспособность заемщика и его финансовое состояние, а также помочь с автоматизированным подтверждением целевого использования кредитных средств.

Специалисты Сбербанка проверяют результат работы технологий и принимают финальное решение. По данным ABBYY, точность извлечения данных составляет до 95%.

Если компания уже брала кредит в Сбербанке, она может не отправлять новый пакет документов, а подать заявку через сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн». Затем NLP-модели ABBYY автоматически извлекут информацию о клиенте из документов, которые уже хранятся в банке.

Напомним, ранее ABBYY опубликовала на GitHub свою библиотеку машинного обучения.

Фото: nikkimeel / Shutterstock