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Сбербанк использует NLP-технологии ABBYY для выдачи кредитов бизнесу

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Сбербанк использует технологии обработки естественного языка компании ABBYY для оформления кредитов среднему и крупному бизнесу. Об этом Rusbase рассказали в ABBYY.

Сбербанк использует NLP-технологии ABBYY для выдачи кредитов бизнесу

Искусственный интеллект автоматически анализирует клиентские документы. Как отметили в ABBYY, он может без участия человека определить правоспособность заемщика и его финансовое состояние, а также помочь с автоматизированным подтверждением целевого использования кредитных средств.

Специалисты Сбербанка проверяют результат работы технологий и принимают финальное решение. По данным ABBYY, точность извлечения данных составляет до 95%. 

Если компания уже брала кредит в Сбербанке, она может не отправлять новый пакет документов, а подать заявку через сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн». Затем NLP-модели ABBYY автоматически извлекут информацию о клиенте из документов,  которые уже хранятся в банке. 

Напомним, ранее ABBYY опубликовала на GitHub свою библиотеку машинного обучения.

Фото: nikkimeel / Shutterstock

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