Сбербанк в 2022 году запустит сервис покупок в рассрочку

Сбербанк в 2022 году планирует запустить пилотный проект по рассрочке buy now pay later (BNPL, покупай сейчас, плати потом), сообщил зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

Сбербанк в 2022 году планирует запустить пилотный проект по рассрочке buy now pay later (BNPL, покупай сейчас, плати потом), сообщил зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

«В следующем году мы планируем пилотно запустить ставший уже почти нарицательным продукт buy now pay later. Если появятся еще какие-то новые продукты, я думаю, что их мы тоже сделаем», — сказал он.

Царев подчеркнул, что с запуском направления BNPL у Сбербанка будет представлена вся линейка розничных продуктов.

В апреле 2021 года BNPL-сервис по оплате покупок в интернет-магазине долями запустил «Тинькофф банк». Он позволяет оплачивать покупки в интернет-магазинах четырьмя частями в течение нескольких недель без переплаты и заключения кредитного договора, при этом продавцы получают полную стоимость покупки на счет.

В сентябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, заявила, что покупки в рассрочку должны учитываться в кредитной истории россиян. Банк России предложил частичное регулирование операций рассрочки в своем обзоре по финансовой стабильности.

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