Сбербанк открывает счета в Бразилии в юанях

Сбербанк договорился с кредитными организациями из Бразилии об открытии корсчетов в китайских юанях. Прямые корреспондентские отношения позволят оптимизировать расходы на обслуживание платежей на фоне роста внешнеторговых операций между странами, пишет «Коммерсантъ».
Такие отношения с бразильскими банками есть не только у крупнейшего госбанка. Собеседник издания считает, что пример «Сбера» можно считать успешным прецедентов. К тому же, не все банки третьих стран готовы открывать корреспондентские счета в китайской валюте и предпочитают доллары и евро.
Сейчас юань часто выступает заменой доллару, но не у всех есть с китайскими компаниями торговый оборот, чтобы утилизировать юани. Источники в банковской сфере не исключают, что в случае Сбербанка принималось особое политическое решение.
- В первые пять месяцев 2023 года самой популярной валютой среди российских предпринимателей были китайские юани — около 70% переводов от общего количества платежей отправлялось именно в них. Эта валюта востребована у юрлиц не только для работы с Китаем и Гонконгом, но и с Сингапуром. За год количество платежей в юанях в месяц выросло более чем в пять раз.
Фото на обложке: marchello74 /
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