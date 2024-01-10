Сбербанк открыл вакансию директора по развитию криптовалютных решений

Сбербанк начал поиск руководителя направления по развитию международных расчетов в криптовалюте. Он будет руководить командой специалистов, разрабатывать стратегию бизнеса, создавать новые продукты в области криптовалютных решений.
Сбербанк открыл вакансию исполнительного директора по развитию криптовалютных решений. Банк опубликовал предложение о работе на сервисе hh.ru.
В обязанности директора будет входить руководство командой специалистов, разработка стратегии бизнеса, создание продуктов в области криптовалютных решений.
Среди основных требований к кандидату указан опыт работы не менее 5 лет в сфере транзакционного бизнеса и криптовалютных решений в банке или финтехе, а также умение устно и письменно общаться на английском языке для регулярных коммуникаций с международными партнерами.
В феврале 2022 года глава Банка России Эльвира Набиуллина высказалась о вовлеченности россиян в криптовалюты. «Нужно сделать все для того, чтобы вовлеченность людей в этот рынок была меньше. Центральный банк хочет, чтобы таких людей было меньше», – заявила тогда глава ЦБ.
Фото на обложке: Sergei Elagin /
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