Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Сбербанк запустил доставку в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сбербанк запустил в своем мобильном приложении услугу доставки посылок и корреспонденции. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе банка.

Сбербанк запустил доставку в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»

Оператором доставки выступает компания «Сберлогистика». Кнопка «Отправить посылку» появилась в меню на главной странице приложения «Сбербанк Онлайн» и доступна 14 млн пользователей в Москве.

Отправить посылку из Москвы можно в 500 городов на условиях самовывоза и в 19 городов, включая Москву, с курьером от двери до двери.

Для оплаты доставки через приложение необходимо указать вес посылки (до 5 или до 10 кг) и по желанию ее оценочную стоимость для включения в тариф страхования.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

31 января 2020

CDO Award 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

31 января 2020

CDO Award 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

31 января — 29 февраля 2020

Управление бизнесом в IT

1 февраля 2020

Акселератор - Skolkovo Community

3 февраля — 18 апреля 2020

UX-АНАЛИТИКА

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ