Сбербанк запустил доставку в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк запустил в своем мобильном приложении услугу доставки посылок и корреспонденции. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе банка.

Оператором доставки выступает компания «Сберлогистика». Кнопка «Отправить посылку» появилась в меню на главной странице приложения «Сбербанк Онлайн» и доступна 14 млн пользователей в Москве.

Отправить посылку из Москвы можно в 500 городов на условиях самовывоза и в 19 городов, включая Москву, с курьером от двери до двери.

Для оплаты доставки через приложение необходимо указать вес посылки (до 5 или до 10 кг) и по желанию ее оценочную стоимость для включения в тариф страхования.