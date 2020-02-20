РБК: Mail.ru Group задумался о продаже киберспортивного холдинга ESforce Сбербанку

Компания Mail.ru Group собиралась продавать европейскому разработчику игр Modern Pick 51% акций киберспортивного холдинга ESforce. Сделка не состоялась, и теперь Mail.ru Group рассматривает новые сценарии. Один из вариантов — создание совместного предприятия со Сбербанком и Rambler Group. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

В ESforce входят игровой клуб Virtus.pro, организатор турниров Epicenter, студия трансляций RuHub, киберспортивная площадка Yota Arena и другие активы.



По словам источников РБК, кроме Сбербанка холдинг предлагался ВТБ, МТС и «Газпрому».



Сделка с разработчиком Modern Pick подразумевала, что Mail.ru Group обменяет 51% ESforce на 19% в компании при оценке Esforce в $110 млн, а 100% Modern Pick — в $350 млн. Но сама сделка должна была быть безденежной.

При этом Mail.ru Group могла получить обратно 51% ESforce, если Modern Pick не выполнит условия привлечения средств и консолидации активов.

Фото: Roman Kosolapov / Shutterstock

Источник РБК, близкий к Mail.ru Group, сообщил, что важной частью договоренностей должна была стать покупка студии Slightly Mad Studios, которая создала гоночный симулятор Need For Speed. Но уже после подписания сделки между Mail.ru Group и Modern Pick этого разработчика выкупила компания Codemasters за $196 млн.Представители Modern Pick и Mail.ru Group отказались от официальных комментариев для издания.Собеседники РБК из индустрии киберспорта рассказали, что сейчас Mail.ru Group сейчас ведет переговоры с несколькими потенциальными партнерами. Один из источников, знакомых с планами группы, сообщает, что в планы может войти «усиление ESforce в направлении создания контента» и возможность вывода продуктов на глобальный рынок.Источник, близкий к акционерам Mail.ru Group, сказал РБК, что вероятнее всего будет создано совместное предприятие с участием Сбербанка Rambler Group, который на 46,5% принадлежит Сбербанку.В пресс-службах Rambler Group и Сбербанка не ответили на вопросы РБК на момент публикации.Среди других возможных покупателей доли назывались «Мегафон», ВТБ, МТС и «Газпром». Представитель «МегаФона» опроверг информацию о подобных переговорах. В пресс-службах ВТБ и МТС отказались от комментариев, представитель «Газпрома» не ответил на запрос РБК.При этом, как указывает РБК, источник, близкий к ВТБ, заявил, что представители банка действительно встречались с представителями Mail.ru Group, но о сделке ему ничего не известно.