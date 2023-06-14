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Активы Sberbank Europe планируют выкупить бывшие менеджеры банка — СМИ

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Бизнес австрийского Sberbank Europe может приобрести группа бывших менеджеров организации, пишет Der Standard со ссылкой на источники. Срок продажи — 17 июня, установил Евросоюз.

Активы Sberbank Europe планируют выкупить бывшие менеджеры банка — СМИ

К активам, которые оцениваются в €200-300 млн, проявили интерес консорциум бывших менеджеров кредитной организации, в частности, экс-гендиректор Герхард Ранда и экс-председатель наблюдательного совета банковской группы Зигфрид Вольф.

В начале марта прошлого года Сбербанк решил уйти с европейского рынка. Этому предшествовало решение Австрийского управления по финансовым рынкам, которое по распоряжению Европейского центрального банка (ЕЦБ) наложило запрет на деятельность на европейское подразделение Sberbank Europe AG. 

Фото на обложке: Ilia Ulianov / Shutterstock

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