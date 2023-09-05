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Сбербанк запустил переводы в банки Казахстана на карты Visa и Mastercard

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сбербанк запустил переводы в банки Казахстана на карты Visa и Mastercard. Минимальная сумма перевода составляет 1 тыс. рублей, комиссия – от 30 рублей. Казахстан – единственная страна для международных переводов Сбербанка, в которую деньги можно отправить не на карты национальных платежных систем.

Сбербанк запустил переводы в банки Казахстана на карты Visa и Mastercard

Сбербанк запустил опцию международных денежных переводов в Казахстан на карты платежных систем Visa и Mastercard. Об этом банк сообщил на своем сайте.

Минимальная сумма перевода на карты Visa или Mastercard в Казахстан составит 1 тыс. рублей при комиссии от 30 рублей. Деньги можно перевести по номеру карты, по номеру телефона этого сделать не получится.

По данным с сайта Сбербанка, Казахстан является единственной страной, куда клиенты банка могут перевести деньги не на карты национальных платежных систем. 

Например, в Белоруссию, Армению и Таджикистан переводы доступны на карты национальных платежных систем по номеру телефона.

Фото на обложке: MashaSay / Shutterstock

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