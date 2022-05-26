Сбербанк начал выдавать ипотеку без первоначального взноса

Сбербанк запустил новую программу кредитования «Ипотека без первоначального взноса». Она позволяет купить квартиру или жилой дом с землей на первичном или вторичном рынке под залог квартиры, которая уже есть в собственности у клиента.

«С помощью новой программы клиенты могут улучшить свои жилищные условия, не продавая имеющуюся квартиру. Например, семья может переехать за город, оставив квартиру в городе, или купить новую квартиру для сдачи в аренду или для детей», — говорится в сообщении банка.

Банк готов выдавать до 100 млн рублей (но не более 80% стоимости от уже имеющейся в собственности квартиры). Оформить кредит можно на срок до 30 лет.

Сбербанк отмечает, что с такой ипотекой нельзя будет участвовать в программе с господдержкой и программе субсидирования ставки застройщиками.

Что нужно сделать:

Найти квартиру или дом, предоставить проект договора купли-продажи и документы на имеющуюся в собственности квартиру;

Подписать кредитный договор на новую недвижимость и оформить в залог свою квартиру в пользу банка;

Заключить договор купли-продажи на новую квартиру.

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