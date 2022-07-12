Сбербанк опроверг новость о повышении первого взноса по ипотеке

Сбербанк опроверг новость о повышении размера первого взноса по уже одобренным заявкам на ипотеку.
Ранее о подобных жалобах клиентов и повышении взноса c 15% до 35% сообщили СМИ.
«Повышали ли мы размер первого взноса по уже одобренным заявкам на ипотеку? Конечно, нет. Мы постарались пересмотреть некоторые из заявок, по которым был бы однозначный отказ. И предложили клиентам индивидуальные условия — например, тот самый увеличенный первоначальный взнос», — говорится в сообщении банка.
Сбербанк уверяет, что в итоге ипотека станет доступнее для большего числа граждан.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на клиентов Сбербанка сообщила, что россияне рассказывают о «необоснованном» повышении первого взноса по уже одобренным заявкам на ипотечные кредиты до 35% (с 15–20%). В некоторых случаях взнос увеличивается вдвое. Риэлторы, сотрудничающие с банком, рассказали, что таких случаев уже не менее тысячи.
Фото на обложке: FotograFFF /
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