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Сбербанк опроверг новость о повышении первого взноса по ипотеке

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сбербанк опроверг новость о повышении размера первого взноса по уже одобренным заявкам на ипотеку.

Ранее о подобных жалобах клиентов и повышении взноса c 15% до 35% сообщили СМИ.

Сбербанк опроверг новость о повышении первого взноса по ипотеке

«Повышали ли мы размер первого взноса по уже одобренным заявкам на ипотеку? Конечно, нет. Мы постарались пересмотреть некоторые из заявок, по которым был бы однозначный отказ. И предложили клиентам индивидуальные условия — например, тот самый увеличенный первоначальный взнос», — говорится в сообщении банка.

Сбербанк уверяет, что в итоге ипотека станет доступнее для большего числа граждан. 

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на клиентов Сбербанка сообщила, что россияне рассказывают о «необоснованном» повышении первого взноса по уже одобренным заявкам на ипотечные кредиты до 35% (с 15–20%). В некоторых случаях взнос увеличивается вдвое. Риэлторы, сотрудничающие с банком, рассказали, что таких случаев уже не менее тысячи.

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

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