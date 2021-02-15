«Сбербанк Онлайн» сможет определять номера телефонов мошенников

C апреля 2021 года в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» будет встроен определить номеров для входящих звонков от мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления Сбербанка Кирилла Царева.

«Киберзащите мы традиционно уделяем много внимания. Сегодня есть возможность внесения номеров мошенников в базу, чтобы она пополнялась», — рассказал Царев.

Он пояснил, что, помимо определителя номеров мошенников, «Сбер» работает над дополнительными алгоритмами вычисления противоправных действий киберпреступников.

Также Царев отметил, что в приложении «Сбербанк Онлайн» уже работает инструмент, который позволяет узнать, насколько скомпрометирован номер мобильного телефона или адрес электронной почты пользователя. Сервис создан совместно с компанией «Бизон».

Ранее «Тинькофф» запустил бесплатный определитель телефонных номеров для клиентов своей экосистемы. Сервис «КтоЗвонит» помогает защитить пользователей от мошенников и спам-звонков.

Фото: wk1003mike / Shutterstock