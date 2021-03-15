Переводы за рубеж появились в веб-версии «Сбербанк Онлайн»

С 15 марта клиенты Сбербанка могут переводить деньги за рубеж в веб-версии «Сбербанк Онлайн» в новом разделе меню «Платежи» — «За рубеж». Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе финансовой организации.

До этого отправить перевод можно было только в мобильном приложении или банковском офисе. Услуга доступна для держателей любых дебетовых карт Сбербанка, открытых в рублях, долларах или евро. Уточняется, что комиссия за перевод составит 1% от его суммы.

Срок зачисления перевода по номеру карты, имени и фамилии получателя составит несколько минут, обещают представители банка. Максимальная сумма для одного перевода не должна быть больше 150 тысяч рублей в эквиваленте. Денежные средства можно переводить практически в любую страну, за исключением США, Тайваня, Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сомали, Судана, Сирии, Японии.

«Переводы по номеру счета не имеют ограничений по странам зачисления и позволяют отправлять за рубеж доллары и евро родственникам или знакомым, а также переводить средства иностранной организации за оплату товаров или услуг. Подтверждающие документы не потребуются», — говорится в сообщении.

В этом случае срок зачисления денежных средств зависит от иностранных банков и составляет от одного до трех рабочих дней. Максимальная сумма перевода — 750 тысяч рублей.

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