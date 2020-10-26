Сбербанк запустил подкаст об инвестициях на финансовых рынках

Сбербанк запустил авторский подкаст «Главный Инвестор», его ведущим стал вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков Андрей Шеметов. Об этом говорится в сообщении компании.

В подкасте будет рассказываться о происходящем на финансовых рынках: новостях, трендах и личном опыте инвестирования. Приглашенными экспертами будут топ-менеджеры, эксперты и лидеры мнений по инвестициям.

Гостем первого выпуска «Серый кардинал фондового рынка» стал член правления Московской биржи, управляющий директор по международному сотрудничеству и глобальным рынкам Алексей Хавин. В эфире обсуждались перспективы рубля, текущее состояние российского рынка, варианты для инвестиций и возможное влияние результатов выборов в США на ценные бумаги, а также привычки инвестора и правила инвестирования.

Подкаст будет выходить ежемесячно. Он доступен на пяти платформах: Google, Apple, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте», Castbox.

«Идея этого подкаста — это профессиональный, откровенный и при этом понятный непрофессионалам разговор о том, что движет финансовыми рынками, как там все устроено и как на этом заработать. В последние пару лет на фондовый рынок вышло очень много частных инвесторов, в стране наблюдается настоящий бум инвестирования, и у новичков, конечно же, есть масса вопросов, ответить на которые поможет наш подкаст», — сообщил Шеметов.

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