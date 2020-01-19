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РБК: Сбербанк проведет ребрендинг в 2020 году

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

В июне 2020 года Сбербанк начнет масштабный ребрендинг своей экосистемы SberX. Сообщается, что это будет сделано в рамках трансформации банка в технологическую компанию, которая сможет конкурировать с Google, Amazon или Alibaba. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники.

РБК: Сбербанк проведет ребрендинг в 2020 году

Ребрендинг будет проведен в компаниях, входящих в SberX. Их корпоративные цвета изменятся на сине-зеленые, а названия некоторых получат корпоративные приставки «Сбер» и Sber. При этом новые правила вероятно не затронут проекты с узнаваемыми брендами, а также те, с которыми Сбербанк не хочет ассоциироваться.

В организации, пишет РБК, отказались от комментариев.

О грядущем изменении дизайна пресс-служба уже сообщала в начале 2019 года. Тогда речь шла о смене логотипа самого Сбербанка, зелено-белой галки. Стоимость проекта эксперты оценивали в сотни миллионов долларов.

Экосистема Сбербанка начала развиваться с 2017 года. За это время банк успел зарегистрировать или выкупить все возможные вариаций доменных имен, создать СП на 100 млрд рублей c Mail.ru Group, получить 46,5% в Rambler Group, зарегистрировать свой товарный знак и включить в экосистему более 20 компаний — от онлайн-продаж («Яндекс.Маркет») и медицины (DocDoc) до «Сбербанк телекома» и недвижимости («Домклик»).

Фото: olympuscat / Shutterstock

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28 января 2020

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30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

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16 февраля 2020

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