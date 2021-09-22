Сбербанк намерен продать АФК «Система» свою долю в VisionLabs

Сбербанк планирует продать свою долю 25% в биометрической компании VisionLabs АФК «Система», чтобы сосредоточиться на инвестициях в подконтрольный ему Центр речевых технологий (ЦРТ).

Сбербанку с 2019 года принадлежит 51% в Центре речевых технологий (ЦРТ), который конкурирует с VisionLabs в бизнесе распознавания лиц и голоса. Во избежание конфликта интересов было решено, что компания, связанная с АФК «Система», выкупит долю Сбербанка обратно, сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Сумму сделки источники не сообщили. Сейчас Сбербанку принадлежит чуть более 25% акций VisionLabs, которые он купил в 2018 году у основателей VisionLabs и венчурного фонда АФК «Система».

Стартап VisionLabs был основана в 2012 году. VisionLabs разрабатывает продукты на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Компания является резидентом фонда «Сколково».

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