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Сбербанк переименовал компанию SberDevices

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сбербанк сменил название компании SberDevices, которая разрабатывает «умные» колонки, ТВ-приставки и другие гаджеты, убрав из названия слово «Сбер». Такое решение может быть связано с планами банка продать непрофильное подразделение, пишет «Коммерсантъ».

Сбербанк переименовал компанию SberDevices

ООО «СберДевайсы» — разработчик приставки для игр SberPlay, «умных» телевизоров «Салют ТВ», видео и ТВ-приставки SberBox, смарт-дисплея для «умного» дома SberPortal, а также «умных» колонки SberBox Time, лампочек, розеток и других устройств — в середине июля сменило название на ООО «СалютДевайсы».

В пресс-службе банка заверяют, что речь идет только о переименовании юридического лица в связи «с расширением стратегии продуктового портфолио голосового помощника "Салют" за счет B2B-решений».

Источники газеты на рынке считают, что изменение названия может быть связано с давлением на работу компании в условиях санкций. По их сведениям, SberDevices «фактически потеряла возможность закупать в нужном объеме зарубежные IT-решения».

Один из источников знает, что Сбербанк рассматривает более серьезное дистанцирование от SberDevices — интерес к покупке подразделения проявляют российские IT- и телеком-компании. По словам другого собеседника, банк собирается сфокусироваться на развитии основного бизнеса.

В пресс-службе Сбербанка RB.RU сообщили, что SberDevices «является ключевым активом для "Сбера"», компания продолжает инвестирование в создание новых технологических продуктов и решений.

«Команда работает над созданием полностью независимой от иностранных сервисов инфраструктуры для платформы умного дома Sber на базе собственного облака. Также команда SberDevices продолжает работу над развитием линейки умных устройств с ассистентами "Салют", которых продано уже более 1 млн штук и расширением линейки телевизоров под управлением ОС "Салют ТВ"», — сообщает пресс-служба банка.

После начала российской спецоперации на Украине Сбербанк попал под санкции США, которые означают блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах США. Также санкции против банка ввели ЕС и Великобритания, а впоследствии кредитную организацию отключили от системы SWIFT. Из-за ограничений сервисы Сбербанка были удалены с маркетплейсов Google Play и App Store.

Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock

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