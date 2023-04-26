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Сбербанк запустил сервис для сделок с жильем без ипотеки

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сбербанк добавил в «Домклик» новый сервис «Регистрация и расчеты», который позволяет покупать и продавать недвижимость на вторичном рынке без ипотеки, упрощает процесс сделки и удешевляет ее оформление, говорится в сообщении банка.

Сбербанк запустил сервис для сделок с жильем без ипотеки
  • Сервис доступен для физлиц и сделок в отношении вторичного жилья. Он автоматически формирует пакет документов (клиенту нужно только проверить данные, отправить документы на регистрацию в Росреестр и отслеживать статус готовности ходить в Росреестр или МФЦ не придется).
  • Деньги поступят на счет продавца сразу после перехода права собственности к покупателю. До этого момента они будут храниться на специальном счете в «Сбере». Таким образом банк гарантирует безопасность сделки.

«Сбер» запустил новый сервис, чтобы усовершенствовать услуги «Электронная регистрация» и «Безопасные расчеты», говорится в сообщении банка. Этими сервисами воспользовались более 2 млн человек.

Ранее за сервисы «Электронная регистрация» и «Безопасные расчеты» при покупке квартиры или участка в Москве, области и Санкт-Петербурге клиенты платили 15,3 тыс. рублей, а в остальных регионах — 12 тыс. рублей. Теперь стоимость составит 5,9 тыс. рублей, из которых 3,9 тыс. — оплата услуг банка, а 2 тыс. — госпошлина.

Покупка дома также обойдется дешевле. Ранее для жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга услуги стоили 27,2 тыс. рублей, в остальных регионах — 20,6 тыс. Новая цена — 10,15 тыс. рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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