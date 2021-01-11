СМИ: Сбербанк заинтересовался покупкой сети магазинов «Ситилинк»

Сбербанк может купить онлайн-ритейлера «Ситилинк» и другие розничные активы группы Merlion. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил «Коммерсантъ».

По данным одних источников издания, Сбербанк заинтересовался покупкой сети «Ситилинк» (оценивается приблизительно в $1 млрд). Продажа актива сохранила бы основной бизнес IT-дистрибутора, а для Сбербанка сделка привела бы к усилению позиции в сегменте электронной коммерции.

У «Ситилинка» более 650 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах, поэтому он сможет конкурировать с «Яндекс.Маркетом», Ozon и Wildberries, считают эксперты.

По другим сведениям, переговоры ведутся о приобретении розничных активов компании (сеть электроники «Позитроника», ритейлер «Ситилинк» и сеть сервисных центров «Сеть компьютерных клиник»). В конце 2020 года Сбербанк объявил о подписании соглашения по стратегическому партнерству с компанией Merlion. Был проведен предпродажный аудит и оценка группы, поясняет издание.

Привлечение инвестора в Merlion скорее всего связано со стремлением сохранить активы компании из-за уголовного дела. Напомним, троих владельцев Merlion — Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова — задержали по делу об организации убийства прошлой осенью.

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