Сбербанк запустил переводы в китайских юанях по России по номеру счета

Сбербанк запустил переводы в китайских юанях по России, а также белорусских рублей в любой банк республики. Операцию можно провести по номеру счета. Кредитная организация установила комиссию в размере 1% от переводимой суммы.
Для перевода необходимо иметь сберегательный счет в одной из этих валют. Открыть его можно в приложении банка в разделе «Вклады и счета».
По словам старшего вице-президента и руководителя блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрия Малых, сегодня в организации видят спрос на такую услугу. В банке уверены, что этот шаг поможет клиентам эффективнее решать свои финансовые задачи.
Переводы доступны в веб-версии и приложении на устройствах на Android.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия при расчетах за энергоресурсы переходит на национальные валюты, в частности, на юань и на рубль.
В прошлом месяце китайский юань превзошел доллар США по объему торгов на Московской бирже. Объем торгов долларом составил $1,7 трлн, в то время как китайским юанем участники рынка наторговали на $2 трлн.
Фото на обложке: AePatt Journey /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Уходящие с российского рынка компании заплатили в бюджет РФ 20 млрд рублей
- 2 Южная Корея расширила ограничения на экспорт товаров в РФ, Leroy Merlin продаст склады: главное 24 апреля
- 3 Кипр заморозил активы подозреваемых в помощи с обходом антироссийских санкций
- 4 ЦБ направит кредиторам рекомендации по единому механизму взыскания долгов
- 5 Стратегия ценообразования — что это такое и ее методы
ВОЗМОЖНОСТИ
24 апреля 2023
25 апреля 2023
25 апреля 2023