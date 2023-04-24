Сбербанк запустил переводы в китайских юанях по России по номеру счета

Сбербанк запустил переводы в китайских юанях по России, а также белорусских рублей в любой банк республики. Операцию можно провести по номеру счета. Кредитная организация установила комиссию в размере 1% от переводимой суммы.

Для перевода необходимо иметь сберегательный счет в одной из этих валют. Открыть его можно в приложении банка в разделе «Вклады и счета».

По словам старшего вице-президента и руководителя блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрия Малых, сегодня в организации видят спрос на такую услугу. В банке уверены, что этот шаг поможет клиентам эффективнее решать свои финансовые задачи.

Переводы доступны в веб-версии и приложении на устройствах на Android.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия при расчетах за энергоресурсы переходит на национальные валюты, в частности, на юань и на рубль.

В прошлом месяце китайский юань превзошел доллар США по объему торгов на Московской бирже. Объем торгов долларом составил $1,7 трлн, в то время как китайским юанем участники рынка наторговали на $2 трлн.

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