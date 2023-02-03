Сбербанк запустил онлайн-курс по цифровой трансформации для собственников бизнеса и управленцев

Сбербанк запустил онлайн-курс по цифровой трансформации, в котором представители крупных компаний объясняют, какие стадии цифровой трансформации существуют, как сократить расходы, сформировать цифровую корпоративную культуру и работать с изменениями.
Программа рассчитана на руководителей цифровой трансформации, собственников бизнеса и управленцев, говорится в сообщении банка.
Обучение разбито на три блока. В первом эксперты объясняют, как цифровые изменения способствуют формированию стратегических целей компаний. Во втором — о том, какие конкретно технологии внедряются в проекты цифровой трансформации. Третий посвящен тому, как руководители становятся драйверами цифровой трансформации.
Часть материалов доступна по ссылке, «Сбер» будет дополнять курс. Видеоматериалы предоставляются бесплатно.
Фото на обложке: Unsplash
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