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Клиенты Сбербанка пожаловались на невоможность зайти на сайт и в приложение из-за границы

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Клиенты Сбербанка, находящиеся в настоящее время в Армении, Узбекистане и Казахстане, пожаловались на невозможность зайти на сайт и в приложение банка.

Клиенты Сбербанка пожаловались на невоможность зайти на сайт и в приложение из-за границы

Читатели RB.RU сообщают, что войти получается только в случае использования VPN с российских IP-адресов. При попытке входа без VPN приложение не прогружается дальше стартовой страницы, сайт не подгружается полностью.

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Приложение СБОЛ, которое ранее было представлено Сбербанком в качестве альтернативы удаленному из магазинов приложений «Сбербанк Онлайну», также не работает. 

RB.RU направил запрос в пресс-службу Сбербанка.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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