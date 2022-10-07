Клиенты Сбербанка пожаловались на невоможность зайти на сайт и в приложение из-за границы

Клиенты Сбербанка, находящиеся в настоящее время в Армении, Узбекистане и Казахстане, пожаловались на невозможность зайти на сайт и в приложение банка.
Читатели RB.RU сообщают, что войти получается только в случае использования VPN с российских IP-адресов. При попытке входа без VPN приложение не прогружается дальше стартовой страницы, сайт не подгружается полностью.
Приложение СБОЛ, которое ранее было представлено Сбербанком в качестве альтернативы удаленному из магазинов приложений «Сбербанк Онлайну», также не работает.
RB.RU направил запрос в пресс-службу Сбербанка.
Фото на обложке: Primakov /
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