Клиенты Сбербанка, находящиеся в настоящее время в Армении, Узбекистане и Казахстане, пожаловались на невозможность зайти на сайт и в приложение банка.

Клиенты Сбербанка пожаловались на невоможность зайти на сайт и в приложение из-за границы