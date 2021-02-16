Сбербанк купил разработчика «Ё-мобиля»

Сбербанк через «Цифровые активы» купил у белорусской «Кейджи Импэкс» компанию «Ё-инжиниринг», которая разрабатывала отечественный гибрид «Ё-мобиль». О сделке сообщил «Коммерсантъ». Сумма инвестиций не раскрывается.

Над «Ё-мобилем» команда главного конструктора Андрея Гинзбурга работала на базе «Ё-инжиниринг» в начале 10-х годов. Тогда в проект вложился Михаил Прохоров, сумма инвестиций составила около €150 млн. Было выпущено менее десятка гибридных автомобилей, затем в 2014 году группа ОНЭКСИМ Прохорова вышла из проекта, до массового производства так и не дошло.

В последнее время «Ё-инжиниринг» работала над созданием белорусского электромобиля на базе Geely. Уточняется, что у компании сохранились патенты на силовой агрегат, в частности на «суперконденсатор». Также имеет ценность опыт самой команды автоинженеров, заявили источники «Ъ».

Представители Сбербанка подтвердили изданию, что «Ё-инжиниринг» усилит направление Sber Automotive Technologies (SberAutoTech) и будет задействована в разработке платформы для автономных средств передвижения, беспилотных автомобилей и технологий.

Ранее Cognitive Pilot, совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies, решило заморозить проект автопилотов для автотранспорта из-за отсутствия необходимого госрегулирования.

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