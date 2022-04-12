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Мобильное приложение Сбербанка с 12 апреля недоступно в App Store

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на платформе iOS с 12 апреля недоступно для скачивания и обновления в App Store из-за санкций, сообщил «Сбер».

Мобильное приложение Сбербанка с 12 апреля недоступно в App Store

В банке отметили, что все ранее установленные приложения работают, нет ограничений по их использованию, удалять их тоже не нужно. 

«Сбер» напомнил, что для проведения операций клиенты могут пользоваться веб-версией «Сбербанк Онлайн» — она адаптирована для мобильных устройств.

6 апреля Белый дом ввел полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка. Блокирующие финансовые санкции означают заморозку (полную блокировку) активов юридического лица, а также запрет на любое взаимодействие с ним. 

В пресс-службе Сбербанка ранее заявили, что санкции никак не повлияют на работу банка и обслуживание россиян.

Фото на обложке: ANGHI / Shutterstock

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