20% россиян имеют сбережения на один-два месяца

В России 70% граждан планируют свои доходы и расходы. У шести из десяти россиян имеются сбережения. При этом около 20% смогут прожить на накопленные средства один-два месяца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Superjob.
Почти 40% россиян рассчитывают свои финансы на срок до полугода, 21% — на полгода-год, 13% — планируют траты на больший срок.
На более длительный срок финансы чаще планируют мужчины (20%), на полгода-год — женщины (26%). На срок до года денежный план имеют и респонденты с доходом от 80 тыс. рублей в месяц (27%).
Ранее финансист Александр Гамаюнов и специалист финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская рассказали, как сформировать неприкосновенную сумму и сберечь накопленное. Самое важное — откладывать по 10-20% от ежемесячного дохода. то непросто и требует жесткой дисциплины, отметили эксперты.
Фото на обложке: Pavel Dyachenko /
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12 ноября 2023
12 ноября 2023