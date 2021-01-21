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«Сбер» назвал дату запуска собственной цифровой валюты

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

В начале 2021 года Сбербанк подал заявку в Центробанк на регистрацию блокчейн-платформы. Весной этого года банк запланировал выпустить собственную цифровую валюту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление зампреда правления «Сбера» Анатолия Попова.

«Сбер» назвал дату запуска собственной цифровой валюты

Цифровая валюта Сбербанка получит название «сберкоин».

«Технологически банк готов к работе с таким инструментом [цифровые валюты, прим. ред.], мы у себя внутри протестировали и увидели, что это решение работает», — рассказал Попов.

По российскому законодательству цифровые финансовые активы можно выпускать только на зарегистрированной площадке. Для этого кредитная организация обратилась в Банк России.

По словам Попова, теперь в течение 45 дней площадку либо зарегистрируют, либо банк получит какие-либо замечания для устранения. Он также отметил, что вероятность запуска проекта весной этого года достаточно большая. 

О планах «Сбера» по запуску блокчейн-платформы и цифровой валюты стало известно в ноябре 2020 года. Тогда же сообщалось, что в 2020 году блокчейн-платформа кредитной организации стала доступна партнерам банка в режиме «песочницы» — для проведения технических экспериментов и подготовки к промышленному использованию.

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Закон «О цифровых финансовых активах» был принят Госдумой в третьем чтении в июле 2020 года и вступил в силу с января этого года. Он разрешает выпускать цифровые активы и обменивать их на другие подобные в рамках специальных информационных систем. Такие системы будут включены в соответствующий реестр Банка России.

Фото: Comdas / Shutterstock

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