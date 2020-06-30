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Сервис «СберМаркет» заработал по всей России

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Сервис по доставке продуктов из магазинов «СберМаркет» стал доступен по всей стране. Во всех регионах присутствия клиентам доступна быстрая доставка заказов за 2 часа. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе сервиса.

Сервис «СберМаркет» заработал по всей России

Всего «СберМаркет» работает в 115 городах в 83 субъектах страны. Это в 4 раза больше, чем в конце 2019 года. 

Одновременно компания расширила количество подключенных к сервису партнеров. Число региональных ритейлеров увеличилось до 35. 

«СберМаркет» — это сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из магазинов. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре 2019 года. По собственным данным, сервис обеспечивает доставку из 35 торговых сетей, включая федеральные розничные сети Metro, «Лента» и «Ашан».

На конец первого квартала 2020 года «Сбермаркет» работал в 56 городах России, в том числе во всех городах-миллионниках.

В июне к сервису присоединились 19 новых региональных ритейлеров. И компания начала работу в 27 новых городах, в том числе в Анадыре, Петропавловске-Камчатском, Магадане, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Владивостоке.

Фото: Unsplash

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