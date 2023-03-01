«СберМаркет» впервые с 2018 года сменил CEO

CEO сервиса доставки продуктов «СберМаркет» назначен Артур Саркисов, который ранее занимал позицию вице-президента по операциям и развитию бизнеса компании, говорится в сообщении «СберМаркета». До Саркисова с 2018 года за управление компанией отвечал сооснователь сервиса Асан Курмангужин.
В фокусе Саркисова будет общее управлении компанией — укрепление лидерства в сегменте e-grocery и выходе «СберМаркета» в новый сегмент доставки готовой еды из ресторанов.
Артур Саркисов
Новый CEO «СберМаркета» присоединился к компании в июне 2018 года в качестве директора по региональному развитию, а в августе того же года был назначен вице-президентом по операциям. В марте 2020 года Саркисов занял должность вице-президента по операциям и развитию бизнеса.
Асан Курмангужин, отвечавший за управление компанией с 2018 года, «продолжит помогать "СберМаркету" с развитием команды менеджмента», говорится в сообщении.
Фото: «СберМаркет»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как онлайн-ритейлеру отказаться от стартап-метрик и качественно вырасти
- 2 Потребности клиентов и бизнес-модели в e-grocery: обзор
- 3 Скажите «нет» вашим складам: как выйти на рынок доставки продуктов из супермаркетов
- 4 Как покупают продукты в интернете — инфографика
- 5 Как «СберМаркет» трансформировался в Retail media: кейс
ВОЗМОЖНОСТИ
03 марта 2023
03 марта 2023