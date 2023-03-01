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«СберМаркет» впервые с 2018 года сменил CEO

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

CEO сервиса доставки продуктов «СберМаркет» назначен Артур Саркисов, который ранее занимал позицию вице-президента по операциям и развитию бизнеса компании, говорится в сообщении «СберМаркета». До Саркисова с 2018 года за управление компанией отвечал сооснователь сервиса Асан Курмангужин.

«СберМаркет» впервые с 2018 года сменил CEO

В фокусе Саркисова будет общее управлении компанией — укрепление лидерства в сегменте e-grocery и выходе «СберМаркета» в новый сегмент доставки готовой еды из ресторанов.

 Артур Саркисов

Артур Саркисов

Новый CEO «СберМаркета» присоединился к компании в июне 2018 года в качестве директора по региональному развитию, а в августе того же года был назначен вице-президентом по операциям. В марте 2020 года Саркисов занял должность вице-президента по операциям и развитию бизнеса.

Асан Курмангужин, отвечавший за управление компанией с 2018 года, «продолжит помогать "СберМаркету" с развитием команды менеджмента», говорится в сообщении.

Фото: «СберМаркет»

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