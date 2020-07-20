«СберМаркет» запустил доставку косметики

«СберМаркет» запустил доставку непроводовольственных товаров. Сервис подключил к платформе французскую марку парфюмерии и косметики Yves Rocher. Об этом говорится в сообщении компании.

Доставка осуществляется в день заказа в выбранный клиентом двухчасовой интервал. Минимальная стоимость заказа — 1 000 рублей. Стоимость сборки и доставки заказа — 98 рублей за первый заказ, 158 рублей за последующие.

На первом этапе сделать заказ в Yves Rocher смогут сделать клиенты «СберМаркета» в Москве. Позднее партнеры намерены расширить географию сотрудничества и запустить доставку товаров французского бренда в городах миллионниках.

Yves Rocher — первый непродовольственный партнер-ритейлер «СберМаркета». Ранее сервис фокусировался на доставке продуктов питания и товаров первой необходимости.

«Мы изучаем возможность для выхода в новые сегменты рынка, связанные с товарами для всей семьи. Сотрудничество с Yves Rocher в сфере доставки товаров сегмента красоты и здоровья — это первый шаг в новом направлении. Мы рассчитываем, что до конца года новое направление — доставка товаров из непродовольственных магазинов — может составить до 5% от общего оборота компании», — сообщил операционный директор «СберМаркета» Артур Саркисов.

Сейчас «СберМаркет» сотрудничает с 35 продовольственными ритейлерами в 115 городах и 83 субъектах РФ, включая федеральные розничные сети METRO, «Ленту» и «Ашан».

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