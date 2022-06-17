«СберМаркет» запустил свою линейку одежды и аксессуаров

Сервис доставки продуктов и товаров «СберМаркет» запустил в продажу лимитированную коллекцию одежды и аксессуаров, которая состоит из девяти вещей: худи с надписью «Этот худи доставляет», зонт, фартуки для взрослых и детей, а также сумка «Неавоська».
Первая партия представлена в мобильном приложении и на сайте «СберМаркета». Заказать мерч можно в Москве в пределах МКАД, в будущем география доставки будет расширяться.
В дизайне использованы сочетания зеленого, оранжевого и розового. Худи выполнен в лаконичном дизайне и универсальном черном цвете с минимальным брендированием.
Мерч «СберМаркета»
Сумка «Неавоська» создана в коллаборации с российским брендом Arny Praht.
Мерч «СберМаркета»
В начале июля коллекция пополнится футболками с надписью «СберМаркет горяч».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Soft skills 2022: три качества, которые понравятся работодателю будущего
- 2 Искусственный интеллект или SMM-специалист: как бизнес может использовать технологии в этой сфере?
- 3 Открыта регистрация на конференцию по промышленному дизайну Design Day 2050
- 4 Где заказывать дизайн для стартапа: в России или за рубежом
- 5 Новая реальность российского проектирования: чем заменить Autodesk?
ВОЗМОЖНОСТИ
19 июня 2022
20 июня 2022