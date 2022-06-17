«СберМаркет» запустил свою линейку одежды и аксессуаров

Сервис доставки продуктов и товаров «СберМаркет» запустил в продажу лимитированную коллекцию одежды и аксессуаров, которая состоит из девяти вещей: худи с надписью «Этот худи доставляет», зонт, фартуки для взрослых и детей, а также сумка «Неавоська».

Первая партия представлена в мобильном приложении и на сайте «СберМаркета». Заказать мерч можно в Москве в пределах МКАД, в будущем география доставки будет расширяться.

В дизайне использованы сочетания зеленого, оранжевого и розового. Худи выполнен в лаконичном дизайне и универсальном черном цвете с минимальным брендированием.

Мерч «СберМаркета»

Сумка «Неавоська» создана в коллаборации с российским брендом Arny Praht.

Мерч «СберМаркета»

В начале июля коллекция пополнится футболками с надписью «СберМаркет горяч».