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«СберМаркет» запустил свою линейку одежды и аксессуаров

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис доставки продуктов и товаров «СберМаркет» запустил в продажу лимитированную коллекцию одежды и аксессуаров, которая состоит из девяти вещей: худи с надписью «Этот худи доставляет», зонт, фартуки для взрослых и детей, а также сумка «Неавоська».

«СберМаркет» запустил свою линейку одежды и аксессуаров

Первая партия представлена в мобильном приложении и на сайте «СберМаркета». Заказать мерч можно в Москве в пределах МКАД, в будущем география доставки будет расширяться.

В дизайне использованы сочетания зеленого, оранжевого и розового. Худи выполнен в лаконичном дизайне и универсальном черном цвете с минимальным брендированием.

СберМаркет мерч

Мерч «СберМаркета»

Сумка «Неавоська» создана в коллаборации с российским брендом Arny Praht.

СберМаркет мерч

Мерч «СберМаркета»

В начале июля коллекция пополнится футболками с надписью «СберМаркет горяч».

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