«СберМаркет» переименовали в «Купер»

«СберМаркет» объявил о ребрендинге — теперь он называется «Купер». Компания 1 июля запустила рекламу бренда, переименовала сайт и страницы в соцсетях. Сервис обещает доставку от 20 минут.

В сообщении говорится, что «новое имя значит — "покупать"», доставлять продукцию будут «курьеры-куперы». Им «постепенно обновят» форму на «более крутую и яркую».

Основа нового фирменного стиля — надпись строчными буквами в логотипе, неоновый зеленый, серебристо-белый, небесно-голубой, лимонный и морковный и иконка в форме «купера» со спрятанной буквой «К».

После ребрендинга сервис должен стать ближе к покупателям, расширить аудиторию и выделиться на фоне конкурентов, сообщила ТАСС руководитель сервиса Анастасия Кудрявцева.

Обновление пройдет в несколько этапов и займет около полугода.

Сервис представлен в более чем в 360 населенных пунктах России. Онлайн-каталог насчитывает порядка 10 тыс. товаров — продукты питания, готовую еду, косметику, лекарства, товары для детей, для животных и для дома.

Фото на обложке: Unsplash