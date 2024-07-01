«СберМаркет» переименовали в «Купер»

«СберМаркет» объявил о ребрендинге — теперь он называется «Купер». Компания 1 июля запустила рекламу бренда, переименовала сайт и страницы в соцсетях. Сервис обещает доставку от 20 минут.
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В сообщении говорится, что «новое имя значит — "покупать"», доставлять продукцию будут «курьеры-куперы». Им «постепенно обновят» форму на «более крутую и яркую».
Основа нового фирменного стиля — надпись строчными буквами в логотипе, неоновый зеленый, серебристо-белый, небесно-голубой, лимонный и морковный и иконка в форме «купера» со спрятанной буквой «К».
После ребрендинга сервис должен стать ближе к покупателям, расширить аудиторию и выделиться на фоне конкурентов, сообщила ТАСС руководитель сервиса Анастасия Кудрявцева.
Обновление пройдет в несколько этапов и займет около полугода.
Сервис представлен в более чем в 360 населенных пунктах России. Онлайн-каталог насчитывает порядка 10 тыс. товаров — продукты питания, готовую еду, косметику, лекарства, товары для детей, для животных и для дома.
Фото на обложке: Unsplash
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