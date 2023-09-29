«СберМаркет» расширил географию работы еще на 200 городов России

«Сбермаркет» расширил географию работы и запустил доставку из супермаркетов еще в 200 городах России, где проживает более 20 тыс. человек. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.
Среди новых городов присутствия — Кисловодск, Серпухов, Таганрог, Череповец, Старый Оскол, Рыбинск, Углич, Копейск, Нефтекамск, Ковров, Невинномысск, Сызрань, Салават и другие.
Таким образом, теперь сервис представлен в более чем в 360 населенных пунктах страны.
В новых городах сервис сотрудничает с сетевыми супермаркетами «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «ВкусВилл», Fix Price, а также с «Самокатом» и аптечными сетями — всего более 4 тыс. торговых точек.
Онлайн-каталог сервиса насчитывает порядка 10 тыс. товаров — продукты питания, готовую еду, косметику, лекарства, товары для детей, для животных и для дома.
Фото на обложке: «СберМаркет»
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