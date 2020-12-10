«СберМаркет» начал доставлять продукты с рынков

«СберМаркет» запускает доставку овощей и фруктов с рынков. О выходе в новый сегмент Rusbase рассказали в пресс-службе сервиса доставки.

Доставку продуктов категории Fresh с рынков «СберМаркет» запускает в сотрудничестве с оптово-розничным агрокластером «Фуд Сити». В дальнейшем сервис (входит в экосистему Сбербанка) планирует запустить доставку с других рынков Москвы.

На первом этапе заказы с товарами из ассортимента «Фуд Сити» будут доставляться в Юго-Западном и Южном округах столицы. В течение декабря-января новая услуга станет доступна клиентам сервиса по всей Москве, а также B2B-клиентам, заверили в «СберМаркете».

«За год мы увеличили количество доставляемых за день заказов в пике с 3 тысяч до почти 40, а средняя оценка за заказ выросла до 4,88 баллов из 5», — уточнил руководитель новых партнерств в направлении развития продовольственного ритейла «СберМаркета» Фарман Амиров.

Курьеры сервиса доставят продукты в день заказа. Минимальная стоимость заказа составит 1000 рублей. Стоимость сборки и доставки заказа составит 98 рублей за первый заказ, 158 рублей — за последующие. Ранее «СберМаркет» запустил доставку заказов в сегменте товаров для дома.

Фото: Unsplash