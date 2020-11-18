Сеть гипермаркетов «Твой Дом» запустила доставку заказов через «СберМаркет»

«СберМаркет» начал доставлять товары для дома, дачи и ремонта ритейлера «Твой Дом». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе сервиса доставки.

«Твой Дом» — первый партнер «СберМаркета» в сегменте товаров для дома. Доставка доступна через сайт или мобильное приложение «СберМаркета». Заказы клиенты получат день в день, обещают в сервисе.

Пока услуга доступна жителям Москвы и Московской области. В ассортименте на площадке «СберМаркета» — свыше 90 тысяч наименований товаров ритейлера.

«Сейчас через маркетплейс в основном доступны мелкие и средние по габаритам товары — декор, небольшая мебель и продукты питания. Вторым этапом в наших планах будет добавить доставку крупногабаритной мебели и техники», — уточнил руководитель интернет-магазина сети «Твой Дом» Кирилл Мусин.

Стоимость сборки и доставки заказа составит 98 рублей за первый заказ, от 158 рублей — за все последующие. По такой же стоимости доставка продуктов от «СберМаркета» появилась недавно в Delivery Club.

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