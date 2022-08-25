«СберМаркет» запустил ресурс с обобщенными данными о поведении клиентов

Рекламная платформа «СберМаркета» запустила ресурс Open Data, где в обобщенном виде представлены данные о поведении пользователей внутри товарных категорий. О запуске RB.RU сообщили в пресс-службе сервиса.
С информацией может ознакомиться любой желающий, в том числе исследователи, социологи и дата-журналисты.
Можно отфильтровать данные по региону доставки и с учетом демографических характеристик пользователей (доступно шесть возрастных групп).
Open Data позволяет узнать о самых популярных категориях продуктов для выбранного сегмента аудитории, самых частых поисковых запросах, среднем числе товаров в корзине, частоте покупок в каждом сегменте покупателей.
Данные помогут брендам выстраивать коммуникации с пользователями на платформе «СберМаркета» и проводить эффективные рекламные кампании, считает компания.
Фото на обложке: Unsplash
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