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«СберМаркет» запустил ресурс с обобщенными данными о поведении клиентов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Рекламная платформа «СберМаркета» запустила ресурс Open Data, где в обобщенном виде представлены данные о поведении пользователей внутри товарных категорий. О запуске RB.RU сообщили в пресс-службе сервиса.

«СберМаркет» запустил ресурс с обобщенными данными о поведении клиентов

С информацией может ознакомиться любой желающий, в том числе исследователи, социологи и дата-журналисты.

Можно отфильтровать данные по региону доставки и с учетом демографических характеристик пользователей (доступно шесть возрастных групп).

Open Data позволяет узнать о самых популярных категориях продуктов для выбранного сегмента аудитории, самых частых поисковых запросах, среднем числе товаров в корзине, частоте покупок в каждом сегменте покупателей.

Данные помогут брендам выстраивать коммуникации с пользователями на платформе «СберМаркета» и проводить эффективные рекламные кампании, считает компания.

Фото на обложке: Unsplash

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