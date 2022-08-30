«СберМаркет» запустил межритейлерный поиск — новый функционал позволяет пользователю увидеть предложения магазинов, отсортированные по бренду, упаковке, весу, цене и условиям доставки. Раньше искать товары можно было только в каталоге одного выбранного изначально ритейлера.

«СберМаркет» запустил поиск товаров и сравнение цен по всем магазинам сразу