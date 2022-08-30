«СберМаркет» запустил поиск товаров и сравнение цен по всем магазинам сразу

«СберМаркет» запустил межритейлерный поиск — новый функционал позволяет пользователю увидеть предложения магазинов, отсортированные по бренду, упаковке, весу, цене и условиям доставки. Раньше искать товары можно было только в каталоге одного выбранного изначально ритейлера.
За счет нового фукнционала покупатель сможет выбрать самый выгодный вариант, сообщает «СберМаркет». Результаты поиска сразу выдают минимальную сумму заказа, время доставки, товары со скидкой.
Сравнить цены можно на продукты питания, алкоголь, товары для дома, на безрецептурные лекарства, товары для животных, косметику, цветы и другие позиции.
Сейчас в каталоге «СберМаркета», по собственным данным, больше 2 млн товаров. Сервис обеспечивает доставку из более 130 торговых сетей, включая федеральные розничные сети Metro, «Лента», «Ашан», «Магнит» и «О’кей».
Фото на обложке: «СберМаркет»
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