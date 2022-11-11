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«СберМегаМаркет» расширил зону «доставки по клику» до 47 городов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«СберМегаМаркет» расширил зону «доставки по клику» до 47 городов. Пилот сервиса был запущен в Петербурге, позже к нему подключили Москву. В таком формате можно оформить доставку заказа на сумму от 500 рублей.

«СберМегаМаркет» расширил зону «доставки по клику» до 47 городов

О расширении географии работы сервиса «доставка по клику» рассказали в пресс-службе «СберМегаМаркета».

Новый сервис доставки теперь работает в 47 городах России. В пресс-службе маркетплейса не уточнили, какие именно города подключили к сервису недавно. На сайте компании данная информация также отсутствует.

Пилотным городом для запуску сервиса стал Петербург. Позже «доставка по клику» заработала в Москве. 

Доставка «по клику» работает так: клиент покупает товар, его привозят в ближайший даркстор, после чего клиент выбирает конкретное время для получения заказа. Курьер доставит заказ в срок от 15 минут.

Сервис доставки «по клику» работает для заказов от 500 рублей, габариты товара не должны превышать 50х33х24 см, а вес должен быть не более 10 кг.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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