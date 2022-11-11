«СберМегаМаркет» расширил зону «доставки по клику» до 47 городов

«СберМегаМаркет» расширил зону «доставки по клику» до 47 городов. Пилот сервиса был запущен в Петербурге, позже к нему подключили Москву. В таком формате можно оформить доставку заказа на сумму от 500 рублей.

О расширении географии работы сервиса «доставка по клику» рассказали в пресс-службе «СберМегаМаркета».

Новый сервис доставки теперь работает в 47 городах России. В пресс-службе маркетплейса не уточнили, какие именно города подключили к сервису недавно. На сайте компании данная информация также отсутствует.

Пилотным городом для запуску сервиса стал Петербург. Позже «доставка по клику» заработала в Москве.

Доставка «по клику» работает так: клиент покупает товар, его привозят в ближайший даркстор, после чего клиент выбирает конкретное время для получения заказа. Курьер доставит заказ в срок от 15 минут.

Сервис доставки «по клику» работает для заказов от 500 рублей, габариты товара не должны превышать 50х33х24 см, а вес должен быть не более 10 кг.

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