«СберМегаМаркет» расширил зону работы «доставки по клику»

«СберМегаМаркет» начал доставлять «по клику» товары в Москве и Московской области. Ранее к сервису был подключен только Петербург. В планах компании запустить такой тип доставки в других городах.
О запуске доставки «по клику» «СберМегаМаркет» сообщил в клиентской рассылке.
Доставка «по клику» работает так: клиент покупает товар, его привозят в ближайший даркстор, после чего клиент выбирает конкретное время для получения заказа. Курьер доставит заказ в срок от 15 минут.
Заказ хранится в дарксторе не более двух дней, курьерская доставка работает с 08:00 до 23:00.
Сервис доставки «по клику» работает для заказов от 500 рублей, габариты товара не должны превышать 50х33х24 см, а вес должен быть не более 10 кг.
19 октября «СберМегаМаркет» объявил о запуске доставки «по клику» в Петербурге. Теперь сервис работает также в Москве, Московской и Ленинградской областях.
Фото на обложке: Primakov /
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