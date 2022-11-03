«СберМегаМаркет» расширил зону работы «доставки по клику»

«СберМегаМаркет» начал доставлять «по клику» товары в Москве и Московской области. Ранее к сервису был подключен только Петербург. В планах компании запустить такой тип доставки в других городах.

О запуске доставки «по клику» «СберМегаМаркет» сообщил в клиентской рассылке.

Доставка «по клику» работает так: клиент покупает товар, его привозят в ближайший даркстор, после чего клиент выбирает конкретное время для получения заказа. Курьер доставит заказ в срок от 15 минут.

Заказ хранится в дарксторе не более двух дней, курьерская доставка работает с 08:00 до 23:00.

Сервис доставки «по клику» работает для заказов от 500 рублей, габариты товара не должны превышать 50х33х24 см, а вес должен быть не более 10 кг.

19 октября «СберМегаМаркет» объявил о запуске доставки «по клику» в Петербурге. Теперь сервис работает также в Москве, Московской и Ленинградской областях.

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