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«СберМегаМаркет» расширил зону работы «доставки по клику»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«СберМегаМаркет» начал доставлять «по клику» товары в Москве и Московской области. Ранее к сервису был подключен только Петербург. В планах компании запустить такой тип доставки в других городах.

«СберМегаМаркет» расширил зону работы «доставки по клику»

О запуске доставки «по клику» «СберМегаМаркет» сообщил в клиентской рассылке. 

Доставка «по клику» работает так: клиент покупает товар, его привозят в ближайший даркстор, после чего клиент выбирает конкретное время для получения заказа. Курьер доставит заказ в срок от 15 минут.

Заказ хранится в дарксторе не более двух дней, курьерская доставка работает с 08:00 до 23:00.

Сервис доставки «по клику» работает для заказов от 500 рублей, габариты товара не должны превышать 50х33х24 см, а вес должен быть не более 10 кг.

19 октября «СберМегаМаркет» объявил о запуске доставки «по клику» в Петербурге. Теперь сервис работает также в Москве, Московской и Ленинградской областях.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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