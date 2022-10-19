«СберМегаМаркет» запустил в Санкт-Петербурге «доставку по клику»

«СберМегаМаркет» добавил возможность «доставки по клику», сейчас функция доступна жителям Санкт-Петербурга, но скоро услуга заработает по всей стране, рассказали в пресс-службе маркетплейса.
«Доставка по клику» позволяет самостоятельно выбрать время получения заказа, чтобы не ждать доставку в течение дня. После оформления клиенту нужно выбрать соответствующую функцию и оплатить покупку. Товар поступит в ближайший даркстор, после чего покупатель сможет выбрать время получения в срок от 15 минут.
Услуга доступна только при заказе от 500 рублей, а габариты товара не должны превышать 50х33х24 см. Вес покупки при этом должен быть не более 10 кг.
Доставка осуществляется с 8:00 до 23:00 и хранится в дарксторах не более двух дней.
Ранее похожую функцию предложил своим клиентам Ozon Express. В конце прошлого года мини-дарксторы с доставкой за 15 минут заработали в некоторых районах Москвы. Также в 2021 году быструю доставку товаров запустил «Яндекс.Маркет».
Фото на обложке: Sergei Elagin /
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