Ozon Express запустил в Москве доставку за 15 минут

Ozon Express выходит на рынок супербыстрой доставки. Первые мини-дарксторы компании с доставкой за 15 минут запустились в трех районах столицы, до конца года такая доставка будет доступна еще в 30 районах. В 2022 году формат полностью покроет Москву, планируется и экспансия в регионы, сообщили RB.ru в пресс-службе Ozon.

Доставка продуктов питания, готовой еды и горячих блюд, а также FMCG-товаров за 15 минут сейчас доступна клиентам в районах Кунцево, Теплый Стан и Зюзино. У клиентов, которые находятся в зоне супербыстрой доставки, на витрине Ozon Express появится тумблер «За 15 минут».

В ассортименте мини-дарксторов около 2 тыс. товарных наименований, в том числе порядка 100 товаров под собственной торговой маркой (СТМ) — это готовые блюда, молочные продукты, мороженое, питьевая вода. В дальнейшем ассортимент будет расширяться.

У мини-дарксторов Ozon Express есть своя кухня (dark kitchen), это позволяет быстро доставлять свежую горячую еду. Собственная фабрика-кухня Ozon Express обеспечивает dark kitchen как готовой едой, так и ингредиентами для приготовления горячих блюд «из-под ножа».

«15-минутным форматом мы ​​намерены закрыть потребительскую миссию "магазинов у дома". В числе наших преимуществ — СТМ и горячая еда. Теперь, если клиенту Ozon Express нужны продукты быстро, он сможет заказывать за 15 минут, если нужно много разнообразного ассортимента — он сможет заказать доставку в течение часа», — сообщила директор по развитию новых форматов Ozon Express Марья Дей.

Доставку за 15 минут на рынке также развивает онлайн-магазин «Самокат». Ритейлер доставляет продукты, товары для дома, косметику и другое. Также сервис быстрой доставки предлагает «Яндекс.Лавка».

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Фото: Ozon