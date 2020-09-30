«Сбер» назвал трех победителей школьного акселератора SberZ и выделил им 1,5 млн рублей
«Сбер» 29 сентября провел демо-день школьного акселератора SberZ, по итогам которого выбрал трех победителей и наградил их сертификатами на общую сумму 1,5 млн рублей. Об этом Rusbase рассказали в «Сбере».
Команды-финалисты в формате питч-сессии представили следующие проекты:
- Dr. Who — телемедицина в сфере ветеринарии;
- Keepbot — сервис для общения и обучения неопытных геймеров в киберспорте;
- TrolleyX — сервис для проверки товаров в магазине на наличие аллергенов и вредных веществ;
- Inroute — навигатор внутри зданий;
- Zero Plastic — сервис для оптимизации сбора вторсырья;
- TakeCoff — сервис для заказа кофе к конкретному времени в кофейнях;
- Deal14 — рекрутинговый сервис для несовершеннолетних;
- «Экосистема ZZZ» — умный будильник, который с помощью ароматов и музыки помогает просыпаться по утрам.
Победителями школьного акселератора SberZ стали:
- 1-е место — TrolleyX — сервис для проверки товаров в магазине на наличие аллергенов и вредных веществ;
- 2-е место — Keepbot — сервис для общения и обучения неопытных геймеров в киберспорте;
- 3-е место — Deal14 — рекрутинговый сервис для несовершеннолетних.
Школьный акселератор SberZ был запущен для учеников 8–11-х классов четырех московских школ в прошлом году. 100 школьников объединились в 26 команд.
За несколько месяцев акселератора участники узнали, как определить своих будущих клиентов, диагностировать их потребности, найти окупаемую бизнес-модель, организовать работу в команде, научиться критическому мышлению, тайм-менеджменту для разработки минимального жизнеспособного продукта и сделать первые настоящие продажи.
Обучение проходило в онлайн- и офлайн-форматах, а во время карантина было переведено полностью в онлайн-формат.
В следующем году в школьном акселераторе SberZ смогут принять участие до 10 тысяч школьников из 10 российских регионов.
Фото: Unsplash
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