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«Сбер» назвал трех победителей школьного акселератора SberZ и выделил им 1,5 млн рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Сбер» 29 сентября провел демо-день школьного акселератора SberZ, по итогам которого выбрал трех победителей и наградил их сертификатами на общую сумму 1,5 млн рублей. Об этом Rusbase рассказали в «Сбере».

«Сбер» назвал трех победителей школьного акселератора SberZ и выделил им 1,5 млн рублей

Команды-финалисты в формате питч-сессии представили следующие проекты:

  • Dr. Who — телемедицина в сфере ветеринарии;
  • Keepbot — сервис для общения и обучения неопытных геймеров в киберспорте;
  • TrolleyX — сервис для проверки товаров в магазине на наличие аллергенов и вредных веществ;
  • Inroute — навигатор внутри зданий;
  • Zero Plastic — сервис для оптимизации сбора вторсырья;
  • TakeCoff — сервис для заказа кофе к конкретному времени в кофейнях;
  • Deal14 — рекрутинговый сервис для несовершеннолетних;
  • «Экосистема ZZZ» — умный будильник, который с помощью ароматов и музыки помогает просыпаться по утрам.

Победителями школьного акселератора SberZ стали:

  • 1-е место — TrolleyX — сервис для проверки товаров в магазине на наличие аллергенов и вредных веществ;
  • 2-е место — Keepbot — сервис для общения и обучения неопытных геймеров в киберспорте;
  • 3-е место — Deal14 — рекрутинговый сервис для несовершеннолетних. 

Школьный акселератор SberZ был запущен для учеников 8–11-х классов четырех московских школ в прошлом году. 100 школьников объединились в 26 команд.

За несколько месяцев акселератора участники узнали, как определить своих будущих клиентов, диагностировать их потребности, найти окупаемую бизнес-модель, организовать работу в команде, научиться критическому мышлению, тайм-менеджменту для разработки минимального жизнеспособного продукта и сделать первые настоящие продажи.

Обучение проходило в онлайн- и офлайн-форматах, а во время карантина было переведено полностью в онлайн-формат.

В следующем году в школьном акселераторе SberZ смогут принять участие до 10 тысяч школьников из 10 российских регионов.

Фото: Unsplash

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