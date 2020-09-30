«Сбер» назвал трех победителей школьного акселератора SberZ и выделил им 1,5 млн рублей

«Сбер» 29 сентября провел демо-день школьного акселератора SberZ, по итогам которого выбрал трех победителей и наградил их сертификатами на общую сумму 1,5 млн рублей. Об этом Rusbase рассказали в «Сбере».

Команды-финалисты в формате питч-сессии представили следующие проекты:

Dr. Who — телемедицина в сфере ветеринарии;

— телемедицина в сфере ветеринарии; Keepbot — сервис для общения и обучения неопытных геймеров в киберспорте;

— сервис для общения и обучения неопытных геймеров в киберспорте; TrolleyX — сервис для проверки товаров в магазине на наличие аллергенов и вредных веществ;

— сервис для проверки товаров в магазине на наличие аллергенов и вредных веществ; Inroute — навигатор внутри зданий;

— навигатор внутри зданий; Zero Plastic — сервис для оптимизации сбора вторсырья;

— сервис для оптимизации сбора вторсырья; TakeCoff — сервис для заказа кофе к конкретному времени в кофейнях;

— сервис для заказа кофе к конкретному времени в кофейнях; Deal14 — рекрутинговый сервис для несовершеннолетних;

— рекрутинговый сервис для несовершеннолетних; «Экосистема ZZZ» — умный будильник, который с помощью ароматов и музыки помогает просыпаться по утрам.

Победителями школьного акселератора SberZ стали:

1-е место — TrolleyX — сервис для проверки товаров в магазине на наличие аллергенов и вредных веществ;

— сервис для проверки товаров в магазине на наличие аллергенов и вредных веществ; 2-е место — Keepbot — сервис для общения и обучения неопытных геймеров в киберспорте;

— сервис для общения и обучения неопытных геймеров в киберспорте; 3-е место — Deal14 — рекрутинговый сервис для несовершеннолетних.

Школьный акселератор SberZ был запущен для учеников 8–11-х классов четырех московских школ в прошлом году. 100 школьников объединились в 26 команд.

За несколько месяцев акселератора участники узнали, как определить своих будущих клиентов, диагностировать их потребности, найти окупаемую бизнес-модель, организовать работу в команде, научиться критическому мышлению, тайм-менеджменту для разработки минимального жизнеспособного продукта и сделать первые настоящие продажи.

Обучение проходило в онлайн- и офлайн-форматах, а во время карантина было переведено полностью в онлайн-формат.

В следующем году в школьном акселераторе SberZ смогут принять участие до 10 тысяч школьников из 10 российских регионов.

Фото: Unsplash