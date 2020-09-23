Сбербанк выкупил компанию «Звук» и создал на ее базе музыкальный сервис

Сбербанк выкупил 100% акций компании «Звук» и создал на ее основе сервис аудиостриминга под брендом «СберЗвук». Об этом Rusbase рассказали в Сбербанке.

Сервис объединит на своей платформе 40 млн композиций от ведущих правообладателей мира (Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group), локальных и независимых звукозаписывающих студий, а также коллекцию популярных аудиокниг и подкастов.

Генеральным директором сервиса будет вновь назначен Михаил Ильичев, который руководил «Звуком» с 2014 по 2017 год. Нынешний генеральный директор, Игорь Мухин, останется в команде, говорится в сообщении.

«В результате сделки "Звук" будет максимально интегрирован в экосистему Сбербанка по всем ключевым направлениям, дополнит и улучшит уже существующие сервисы. Наличие собственного музыкального сервиса позволит компаниям экосистемы создавать новые уникальные продукты», — считают в госбанке.

Компании уже завершили интеграцию аудиостримингового сервиса со Сбербанк ID, в ближайшее время планируют завершить интеграцию c платежным сервисом SberPay. Также музыка будет представлена в будущих сервисах подписки и умных устройствах банка.

Финансовые подробности сделки не раскрываются.

Логотип и название музыкального сервиса изменятся на всех платформах компании: на сайте sber-zvuk.com, в мобильном приложении и в социальных сетях.

«Звук» существует с 2010 года. Помимо экосистемы Сбербанка, он доступен в одноименном приложении для iOS, Android. Число зарегистрированных пользователей сервиса превышает 6 млн. «Звук» доступен пользователям в России, а также странах СНГ и оперирует в 11 странах.