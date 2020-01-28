27 января в работе Instagram произошел массовый сбой. По данным Downdetector, с 18 часов пользователи испытывают проблемы с загрузкой фотографий (60%) и входом (33%).

На карте сбоев Downdetector видно, что проблема затронула несколько стран по всему миру. В России Instagram работает некорректно в Москве и Санкт-Петербурге.

инстаграм сломался что ли — GenKa (@GenKa54869361) January 27, 2020

у меня у одной инстаграм виснет? — Озuк🐔🤍 (@ozllad) January 27, 2020

Инстаграм и Ютуб пакинул чат.... а если серьезно у меня одного они не работают? — Storyteller (@_Storyteller_22) January 27, 2020