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В работе Instagram произошел массовый сбой

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

27 января в работе Instagram произошел массовый сбой. По данным Downdetector, с 18 часов пользователи испытывают проблемы с загрузкой фотографий (60%) и входом (33%).

В работе Instagram произошел массовый сбой

На карте сбоев Downdetector видно, что проблема затронула несколько стран по всему миру. В России Instagram работает некорректно в Москве и Санкт-Петербурге.

На ситуацию обратили внимание пользователи Twitter. 27 января также произошел сбой почты Mail.ru и сервисов «Яндекса».

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29 января 2020

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30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

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