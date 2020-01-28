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В работе Instagram произошел массовый сбой
Новости
Анна Бородкина
27 января в работе Instagram произошел массовый сбой. По данным Downdetector, с 18 часов пользователи испытывают проблемы с загрузкой фотографий (60%) и входом (33%).
В работе Instagram произошел массовый сбойАнна Бородкина
На карте сбоев Downdetector видно, что проблема затронула несколько стран по всему миру. В России Instagram работает некорректно в Москве и Санкт-Петербурге.
инстаграм сломался что ли— GenKa (@GenKa54869361) January 27, 2020
у меня у одной инстаграм виснет?— Озuк🐔🤍 (@ozllad) January 27, 2020
27 января также произошел сбой почты Mail.ru и сервисов «Яндекса».
Инстаграм и Ютуб пакинул чат.... а если серьезно у меня одного они не работают?— Storyteller (@_Storyteller_22) January 27, 2020
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