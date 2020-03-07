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Пользователи пожаловались на сбои в работе МТС
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Анастасия Марьина
Пользователи сообщили о сбоях в работе МТС. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Пользователи пожаловались на сбои в работе МТСАнастасия Марьина
Больше всего жалоб приходится на работу мобильного интернета (61%), еще 32% не могут дозвониться до абонента.
Чаще всего на сбои жалуются из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда, Ставрополья, Самары, Екатеринбурга и Махачкалы.
«Были локальные затруднения с качеством связи у некоторых абонентов в Волгограде в связи с внешним повреждением кабеля, сейчас сеть работает в штатном режиме», — сообщил Rusbase представитель МТС Алексей Меркутов.
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