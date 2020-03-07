Пользователи пожаловались на сбои в работе МТС

Пользователи сообщили о сбоях в работе МТС. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Больше всего жалоб приходится на работу мобильного интернета (61%), еще 32% не могут дозвониться до абонента.

Чаще всего на сбои жалуются из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда, Ставрополья, Самары, Екатеринбурга и Махачкалы.